Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:30 Uhr, wurde eine 12-jährige Fußgängerin aus Recklinghausen am Berliner Platz (ZOB Recklinghausen) von einem unbekannten Fahrradfahrer erfasst. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann war mit einem auffällig neongelben Herrenrad unterwegs. Er flüchtete in Richtung Dortmunder Straße.

Personenbeschreibung: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, stämmige Figur, sprach Deutsch mit vermutl. osteuropäischem Akzent und tiefer Stimme, trug eine dunkelblaue Jacke mit grauen Punkten, Hüfttasche mit einem Getränk quer über den Oberkörper getragen, führte eine Musikbox mit sich, die sehr laute Musik abspielte.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

