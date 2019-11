Polizei Düren

POL-DN: Verletzter nach Tankstellenüberfall in Düren

Düren (ots)

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, wurde bei einem Tankstellenüberfall in Düren, Nideggener Straße, der 22jähriger Tankstellenmitarbeiter aus Düren verletzt. Zur Tatzeit betraten zwei maskierte männliche Personen die Tankstelle und raubten unter dem Vorhalt einer Faustfeuerwaffe die Kasse und Tabakwaren. Danach flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Karl-Arnold-Straße. Die beiden Personen waren ca. 25-30 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß. Die dunkel gekleideten Täter verstauten ihre Beute in einer Sporttasche. Der verletzte Mitarbeiter wurde mit einem RTW einen Krankenhaus zugeführt. Hinweise zu den beiden Tätern oder andere verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

