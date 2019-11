Polizei Düren

POL-DN: Schüler von Pkw angefahren

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen betrat ein zehn Jahre alter Junge die Fahrbahn der Schillingsstraße und wurde von einem Wagen angefahren.

Um 07:10 Uhr beabsichtigte der Schüler aus Düren, die Schillingsstraße zu überqueren. Seinen Angaben zufolge hatte er auf den fließenden Verkehr geachtet, bevor er zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn trat. Für eine 35-jährige Autofahrerin war der Junge erst zu erkennen, als er sich schon auf der Straße befand. Trotz Bremsung gelang es der Frau aus Düren nicht, ihren Wagen noch rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Zehnjährige verletzt wurde.

Er musste später mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell