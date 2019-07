Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefährliche Flucht vor seinen Rettern Betrunkener versteckt sich vor Polizei unter einer Lokomotive

Münster/Greven (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, 02.07.19, war die Bahnstrecke von Münster nach Rheine in beiden Richtungen von 20.46 bis 20.59 Uhr gesperrt. Reisende schlugen bei der Polizeiwache Greven Alarm, als diese einen völlig betrunkenen 26 Jahre alten Lippstädter durch die Gleise im Bahnhof Greven torkeln sahen. Die Bahnstrecke wurde durch die Bundespolizei Münster schnell gesperrt und alle Züge wurden vor Greven gestoppt. Polizeibeamte der Polizeiwache Greven und Bundespolizei Münster rückten Richtung Bahnhof Greven aus. Bei deren Ankunft am Bahnhof Greven versteckte sich der Zecher unter den Augen der Reisenden, unter der Lokomotive eines im Bahnhof Greven gestoppten Zuges. Von den Reisenden auf dem Bahnsteig eingewiesen zogen die Polizisten der Wache Greven den Mann, trotz erheblichen Widerstandes seinerseits, unter dem Triebfahrzeug heraus und fesselten den Bierdimpfl. Während der Aktion sparte der Lippstädter nicht mit Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten. Der jenseits der 2 Promille betrunkene Mann wurde von der Bundespolizei in Greven abgeholt und konnte anschließend in Münster ausnüchtern. Dass der junge Mann Widerstand gegen seine Lebensretter leistete und diese auch noch beleidigte, bekam der Mann in seinem Zustand nicht mehr mit. Rechnen muss der Lippstädter mit Strafanzeigen u. a. wegen Widerstands gegen die Polizei und Beleidigung. Die Bahn wird sich an den Mann wegen insgesamt 28 Minuten Verspätungen wenden

