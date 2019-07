Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 50cm lange Machete sicher

Dortmund (ots)

Bundespolizisten haben am gestrigen Morgen (2. Juli) im Hauptbahnhof in Dortmund einen 69-jährigen Mann kontrolliert und dabei eine Machete sichergestellt.

Eine Streife der Dortmunder Bundespolizei hat am gestrigen Morgen im Hauptbahnhof einen Mann überprüft. Als die Polizisten in die mitgeführte Umhängetasche des Dortmunders schauten, fanden sie darin eine Machete, die in einem Schafft steckte. Auf die Frage der Einsatzkräfte was er damit wolle, entgegnete der 69-Jährige, dass er auf dem Weg nach Köln sei. Dort wollte sich der Mann nach eigenen Angaben einiges anschauen. Die Machete -mit einer geschliffenen Klingenlänge von 38cm- würde ihm als Abwehrwaffe gegen Angriffe dienen. Auf der Wache der Bundespolizei wurde der deutsche Staatsangehörige daraufhin eingehender überprüft und die Machete sichergestellt.

Gegen den Mann ist ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. Er konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

