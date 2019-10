Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz Polizei Hagen anlässlich des landesweiten Aktionstags zum Einbruchsschutz

Hagen (ots)

Am Sonntag, 27. Oktober, fand in ganz NRW der Aktionstag zum Thema Einbruchsschutz statt. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz (KP/O) der Hagener Polizei nahm den Tag zum Anlass, um mit weiteren Kooperationspartnern in den Räumen der Firma "KLT Licht und Sicherheits GmbH" unterschiedliche Möglichkeiten zum Schutz der eigenen vier Wände zu präsentieren. Die Kriminalhauptkommissare Thomas Roth und Thomas Genster standen den Besuchern den gesamten Tag über als Ansprechpartner zur Verfügung und informierten anhand von unterschiedlichen Anschauungsobjekten umfangreich. Das Angebot wurde von den Besuchern dabei sehr gut angenommen. Wer wollte, durfte beispielsweise selbst einmal zum Einbrecher werden und sich an einem Fenster ausprobieren. "Wir wollen den Menschen damit verdeutlichen, wie schnell ein Fenster geöffnet werden kann, wenn es nicht über die notwendigen Sicherungsvorkehrungen verfügt", so Thomas Genster von der KP/O. "Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es häufiger zu Wohnungseinbrüchen. Darauf möchten wir aufmerksam machen", so Thomas Roth. Er wies die Gäste dabei ausdrücklich auf das kostenlose Beratungsangebot seiner Dienststelle hin. "Zur Terminvereinbarung für eine technische Beratung durch die Hagener Polizei können sich Interessierte unter der Rufnummer 023 31 - 986 15 30 melden. Wir schauen dann gerne einmal vorbei und beraten direkt vor Ort", so der Hauptkommissar. Oberstes Ziel der Einbruchsprävention ist es, es dem Täter so schwer wie möglich zu machen, in ein Gebäude hinein zu kommen. Schon kleine Veränderungen können eine große Wirkung zeigen. Zur technischen Prävention informieren kann sich daher jeder bei der nächstgelegenen Dienststelle.

