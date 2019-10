Polizei Hagen

POL-HA: Entschuldigungsnachricht nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 26. Oktober, meldete eine 43-Jährige der Polizei, dass ihr Opel in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr beschädigt wurde. Die Frau hatte ihr Fahrzeug in der Bülowstraße auf einem Parkstreifen abgestellt. Als sie zum Auto zurückkehrte fiel ihr eine beschriftete Serviette an der Windschutzscheibe mit dem Vermerk "Sorry! Musste ausweichen und bin knapp bei Kasse" auf. Der Pkw wies zudem an der linken hinteren Seite Lackschäden auf. Die Polizei konnte Spuren sichern und sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

