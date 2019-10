Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl eines PKW in Haspe

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 25. Oktober gegen 23.30 Uhr und Samstag, 26. Oktober gegen 07.15 Uhr entwendeten Unbekannte einen in der Straße Distelstück abgestellten PKW. Dabei handelt es sich um einen weißen VW Polo Kombi. Auffällig an dem Auto sind rot/weiße Reflektionsfolien vorne und hinten, sowie rote Streifen seitlich und gelbe Leuchten auf dem Dach. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

