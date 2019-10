Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubt vom Unfallort abgehauen

Hagen (ots)

Am Donnerstag stellte eine 56-jährige Autofahrerin ihren Nissan Juke um 07.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Dieckstraße ab. Bei ihrer Rückkehr um 12.10 Uhr erlebte sie eine böse Überraschung. Der Nissan wies am Heck einen Schaden in vierstelliger Höhe auf. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte über eine Anhängerkupplung verfügen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

