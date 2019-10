Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin deutlich zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 23.10.2019, führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei an der Volmestraße in Fahrtrichtung Märkischer Ring Geschwindigkeitskontrollen durch. Um 17.53 Uhr näherte sich eine 44-jährige Autofahrerin mit 82 km/h, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind. Die anschließende Kontrolle der 44-Jährigen ergab, dass sie erheblich alkoholsiert war. Die Autofahrerin musste die Beamten daher zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

