Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung in Eilpe

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 23. Oktober gegen 08:30 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz in die Delsterner Straße. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Mitternacht und den frühen Vormittagsstunden in die Wohnung eines 58-Jährigen ein. Die Täter hebelten nach bisherigen Erkenntnissen die Terrassentür einer Gaststätte auf, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Von dort gelangten sie in die über dem Gastraum betroffene Wohnung. Angaben zur Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

