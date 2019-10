Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder erwischen Ladendieb auf frischer Tat

Hagen (ots)

Am Mittwoch hielten sich Zivilfahnder der Hagener Kripo in der Innenstadt auf. In Höhe eines Drogeriemarktes auf der Elberfelder Straße begegneten die Beamten um 14.55 Uhr einem Ladendetektiv eines anderen Geschäfts. Der Detektiv wies auf einen Mann hin, der soeben einen Diebstahl in dem anderen Geschäft auf der Hohenzollernstraße begangen hatte. Zwischenzeitlich hatte der Verdächtige den Drogeriemarkt auf der Elberfelder Straße betreten. Die Fahnder folgten ihm und beobachteten, dass der Mann mehrere Artikel aus der Auslage nahm und in seiner Tasche verschwinden ließ. Als der Mann das Geschäft verließ, hielten ihn die Beamten an. Er musste die Fahnder zur Feststellung seiner Personalien begleiten. Den 19-Jährigen erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

