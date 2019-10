Polizei Essen

POL-E: Essen: Wer braucht Hilfe bei der Reinigung seiner Dachrinne?- Freundliche Handwerker entpuppten sich als Trickdiebe!

Essen (ots)

45139 E.- Frillendorf: Freundliche Handwerker boten vergangenen Donnerstag, 10. Oktober, ihre Hilfe einer Seniorin in Frillendorf an. Da die Dachziegel ihres Hauses keiner fachlichen Inaugenscheinnahme bedurften, boten die beiden Männer ihre Hilfe bei der Dachrinnenreinigung an. Ob die beiden etwa 165 cm großen Männer, etwa 20 bzw. 50 Jahre alt, tatsächlich die Reinigung durchführten, ist nicht aktenkundig. Jedoch entdeckte offenbar ein weiterer "Handwerker", der unbemerkt ins Haus gelangte, den Schmuck der Hausherrin im Obergeschoss. Vermutlich mit vier Ringen und vier Armbändern im Wert von mehreren tausend Euro, entkamen die Trickdiebe. Hinweise oder Beobachtungen zu den falschen Handwerkern nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201- 8290 entgegen./ Peke

