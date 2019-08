Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilferufe, eine Spielekonsole und fünf Fledermäuse

Kaiserslautern (ots)

Weil ein Mann herumbrüllte und eine Frau um Hilfe rief, rückte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Feuerbachstraße aus. Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht alarmiert. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses trafen die Beamten zwei Männer an. Eine Frau war in den Räumen nicht zugegen.

Was war geschehen? Das Duo hatte zusammen auf einer Spielekonsole gezockt, als plötzlich fünf Fledermäuse durch das offene Fenster hereinflogen. Die Männer erschraken. Sie schrien panisch. Dies hatte der Anwohner offensichtlich falsch interpretiert. Ein strafbares Verhalten konnte die Polizei nicht feststellen.

Was wurde aus den Fledermäusen? Alle Tiere fanden wohlbehalten den Weg aus der Wohnung. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell