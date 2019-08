Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hauswand und Garagentor mit Farbe besprüht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Weberstraße eine Hauswand mit einem Graffiti besprüht. Bereits in der Nacht zum Freitag (23. August 2019) war das Garagentor des Anwesens besprüht worden. Die Schadenshöhe lässt sich aktuell noch nicht beziffern. Es dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass sich die Farbe nur mit sehr hohem Aufwand entfernen lässt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die in den genannten Nächten Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

