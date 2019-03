Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fußgängerin stößt gegen Container - Frau erleidet Platzwunde

Freiburg (ots)

Einen schmerzhaften Kontakt mit einem Abfallcontainer hatte in der Nacht zum Sonntag eine Fußgängerin in Laufenburg. Gegen 02:15 Uhr war die Frau zusammen mit ihrem Mann auf dem Heimweg und stieß mit dem Kopf gegen die Oberkante der Mulde. Der Container stand zwar auf einem Grundstück, jedoch ragte der obere Rand bis etwa zur Mitte in den direkt daneben vorbeiführenden Gehweg hinein. Bei der herrschenden Dunkelheit erkannte die Frau das nicht und prallte dagegen. Sie zog sich eine Platzwunde zu, die ambulant im Krankenhaus versorgt werden musste.

