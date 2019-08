Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Blumenkübeldieb gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat versucht am späten Donnerstagabend vom Außengelände eines Baumarktes in der Mainzer Straße Blumenkübel zu stehlen. Zeugen beobachteten den Mann, wie er versuchte, einen Pflanzenkübel über den Zaun es Baumarktes zu hieven. Als der Unbekannte die Zeugen bemerkte, floh er in Richtung Benzinoring. Die Passanten alarmierten die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte bereits drei Kübel inklusive Pflanzen über den Zaun gewuchtet und zum Abtransport bereitgestellt. Bei dem mutmaßlichen Dieb soll es sich um einen Mann mit Glatze und sonnengebräunter Hautfarbe handeln. Er ist von kräftiger Statur und war mit einem sogenannten Tank Top, einem ärmellosen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die den Verdächtigen wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

