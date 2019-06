Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Container

Soest (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, brachen unbekannte Täter in einen Stahlcontainer der städtischen Entsorgungsbetriebe ein. Die Diebe begaben sich auf das Gelände am Doyenweg und öffneten gewaltsam einen Metallcontainer. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Werkzeugkoffer und einen hochwertigen Akkuschrauber. Hinweise zu verdächtigen Personen werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

