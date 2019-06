Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Heute Morgen auf dem Parkplatz der Grundschule Bisperode: unbekanntes Fahrzeug rammt Volvo und flüchtet

Coppenbrügge (ots)

Heute Morgen zwischen 07.30 und 07.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Grundschule Bisperode (Am Sportplatz 4) ein geparkter Volvo XC70 beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach ersten Feststellungen vor Ort müsste der unbekannte Wagen beim Rangieren / Rückwärtsfahren den Volvo an der Fahrertür gerammt und beschädigt haben. Die aufnehmende Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder konnte bei der Spurensuche rote Kunststoffpartikel am Schadensort feststellen. Es wird daher angenommen, dass am flüchtigen Fahrzeug zusätzlich zu möglichen Lackschäden auch eines der Rücklichter beschädigt wurde.

Der Schaden am Volvo wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel.-Nr. 05042-93310 entgegen.

