Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mutmaßlich unter Einfluss von Kokain unterwegs

Hagen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Hagener Polizei hielt am Donnerstag um 09.20 Uhr in der Rathausstraße einen 31-jährigen Autofahrer an. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 31-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Kokain-Test verlief positiv. Daher musste der Autofahrer die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell