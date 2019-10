Polizei Gütersloh

POL-GT: Dreiste Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Gütersloh (ots)

Halle (JP) - Am Samstagabend (19.10., 19.05 Uhr) touchierte ein Beifahrer eines Opel-Corsas beim Einsteigen in das Fahrzeug den Spiegel eines neben ihm geparkten VWs auf einem Kundenparkplatz an der Berliner Straße.

Ein aufmerksamer Zeuge saß in seinem PKW und beobachtete den Zusammenstoß. Er sprach den Unfallverursacher auf den Zusammenstoß an.

Der Beifahrer des Opels antwortete, dass nichts passiert sei und verließ zusammen mit dem Opel-Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen der Unfallflüchtigen.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern an.

