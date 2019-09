Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto beschädigt und abgehauen

Otterbach (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer sogenannten Fahrerflucht und bittet um Zeugenhinweise. Ein 42-jähriger Autofahrer parkte einen Mietwagen am Dienstag auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße Am Hang. Zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

