Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Polizei nimmt Verdächtigen nach Diebstahl aus Wohnung fest

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Aufmerksame Nachbarn in einer funktionierenden, über Whatsapp-Gruppe organisierten Nachbarschaft und die erfolgreiche Fahndung der Einsatzkräfte führten zur vorläufigen Festnahme eines 21-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Am Mittwoch gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Nachbar einen fremden Mann, der sich im Garten eines Einfamilienhauses auf der Severusstraße aufhielt und nach Ansprache flüchtete. Mit der abgelieferten genauen Personenbeschreibung des Verdächtigen fahndeten Einsatzkräfte der Polizei nach dem Mann. Aufgrund der in der Nachbarschaftsgruppe geappten Warnung vor einem möglichen Einbrecher im Wohngebiet meldete sich schnell ein weiterer Nachbar der Klemensstraße, der Opfer eines ungebetenen Besuchers geworden war. Der Dieb hatte die Gelegenheit einer nicht richtig zugezogenen Tür genutzt und aus dem Haus einige zig Euro Bargeld gestohlen. Gegen 21:00 Uhr konnten Einsatzkräfte den Verdächtigen in Kaldenkirchen vorläufig festnehmen. Er bestreitet den Diebstahl. Die Ermittlungen dauern an./ah (784)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell