Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Fahrzeugteilen eines Mähdreschers

Morbach-Hinzerath (ots)

In der Zeit vom 19.11. bis zum 27.11.2019 entwendeten unbekannte Täter mehrere Motorteile, den Turbolader sowie den Auspuffkrümmer eines in einer Scheune abgestellten Mähdreschers der Marke John Deere. Die Scheune befindet sich zwischen der Ortslage Hinzerath und der Bundesstraße 327. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach telefonisch unter der 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

