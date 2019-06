Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vermisster 80-Jähriger aus Seniorenheim durch Polizeidrohne wohlbehalten aufgefunden

MIldstedt (ots)

Am Dienstagabend (11.06.2019) wurde gegen 23 Uhr ein 80-jähriger Senior aus einem Altenheim in Mildstedt als vermisst gemeldet. Der an Demenz erkrankte Mann wurde zuletzt um 22:15 Uhr auf dem Gelände des Altenheimes gesehen. Durch eine umgehend eingeleitete Suchaktion der Polizei, konnte der Vermisste zunächst im nahen Umkreis nicht aufgefunden werden. Die Suche wurde deshalb weiter ausgeweitet. Ein Personenspürhund der Johanniter aus Schleswig wurde eingesetzt. Außerdem wurden Kollegen der Bereitschaftspolizei in Eutin angefordert, die mit einer mit Wärmebild ausgestatteten Drohne nach dem Vermissten suchten. Gegen 04:00 Uhr konnte dieser mit Hilfe der Drohne zwischen Mildstedt und Husum auf einem Sandweg wohlbehalten aufgefunden werden.

Anfang März dieses Jahres ist die Landespolizei in einen Nutzungstest von sogenannten unbemannten Luftfahrtsystemen ("Drohnen") eingestiegen. Dazu wurden zwei Drohnen beschafft, die als Trainings- oder Einsatzgeräte genutzt werden. Es soll geprüft werden, ob und unter welchen Rahmenbedingungen Drohnen als polizeiliche Einsatzmittel genutzt werden können. Mögliche Einsatzszenarien sind die Suche nach Vermissten oder Flüchtigen, die Video-Dokumentation von Übungen sowie taktische Einsatzbegleitung und die Lageerkundung zum Beispiel bei Unfällen, an weiträumigen Tatorten oder bei Schadenslagen.

Die Landespolizei in Schleswig-Holstein verfügt bisher nicht über eigene Luftfahrzeuge wie zum Beispiel Hubschrauber. Werden Polizeihubschrauber benötigt, werden diese bei der Bundespolizei oder benachbarten Landespolizeibehörden angefordert. Neben dem bewährten Einsatz dieser Polizeihubschrauber wird nun getestet, ob zusätzlich auch Drohnen taktisch bei konkreten Einsatzanlässen genutzt werden können. Die Testphase läuft zunächst bis zur Jahresmitte 2019. Danach wird ein Zwischenfazit gezogen und das weitere Vorgehen auf Basis der dann vorliegenden Erfahrungen geplant.

