Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Thalfang (ots)

Am Samstagvormittag, den 30.11.2019 kam es gegen 10:30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Thalfang zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 5-jährigen Kind. Das Kind rannte plötzlich und völlig überraschend aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn. In diesem Moment befuhr die 51-jährige Verkehrsunfallbeteiligte, mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Bäsch. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und der vorderen rechten Fahrzeugecke. Das Kind zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Morbach

Telefon: 06533-93740

E-Mail: PIMorbach@Polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell