Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Auto kam von Fahrbahn ab

Fahrerin schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus Dinslaken mit einem Auto über die Weseler Straße von Dinslaken in Richtung Voerde. In Höhe eines Gartencenters kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun des Gartencenters. Bei dem Unfall verletzte sich die Dinslakenerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell