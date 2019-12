Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Täter kamen über den Balkon

Rheinberg (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 21.25 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über den Balkon in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Amploniusstraße ein. Vermutlich wurden die Täter bei dem Einbruch gestört, so dass sie unverrichteter Dinge das Gebäude wieder über den Balkon verließen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

