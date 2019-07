Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstandshandlung und Beleidigungen zum Nachteil eines Polizeibeamten

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 12.07.2019 gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in einem Mehrparteienhaus in Bad Kreuznach gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die spätere Beschuldigte unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und versucht hatte, durch Schläge und Tritte gegen die Wohnungstür ihrer Nachbarn, diese zu öffnen und sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Die 24-jährige, die während dieser Handlung zudem ein Jagdmesser mit sich führte, trat auch gegenüber den eingesetzten Beamten verbal aggressiv auf, beleidigte sie und versuchte sich unmittelbar der Anzeigenaufnahme zu entziehen. Hieran gehindert, versuchte sie mehrfach in Richtung des Beamten zu schlagen bzw. zu treten, wobei dieser ausweichen konnte und nicht verletzt wurde. Die Versuche den Beamten anzugreifen setzten sich auch bei der anschließenden richterlich angeordneten Ingewahrsamahme fort.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 88110

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell