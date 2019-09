Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unbekannter beschädigt Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Fahrzeuge,die in der Hegelstraße in Markgröningen abgestellt waren. Der Unbekannte zerkratzte die beiden PKW, bei denen es sich um eine Renault und einen Mercedes handelt. Der hinterlassen Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/93270, in Verbindung zu setzen.

