Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: handgreifliche Auseinandersetzung an Bushaltestelle; Nufrigen: 56-Jähriger randaliert in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Öschelbronn: handgreifliche Auseinandersetzung an Bushaltestelle

Am Dienstagabend, gegen 18:35 Uhr, gerieten ein 37-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter zunächst am Bahnhof in Herrenberg in einen Streit. Beide Männer stiegen dann in einen Linienbus, der in Richtung Gäufelden fuhr. Im Bus soll der 37-Jährige seinen Kontrahenten zum Aussteigen aufgefordert haben. An der Bushaltestelle in der Hölderlinstraße in Öschelbronn verlagerte sich der Streit nach draußen. Es kam nun vermutlich zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. In Folge dessen ging der 37 Jahre alte Mann zu Boden. Der Täter habe daraufhin auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und sei schließlcih geflüchtet. Der 37-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Täter wurde als circa 25 Jahre alt und etwa 185 cm groß mit kurzen schwarzen Haaren und einem kurzen Vollbart beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine Sonnenbrille mit dunklen Gläsern, eine schwarze Jogginghose mit hochgekrempelten Beinen und ein dunkelblaues Oberteil getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, entgegen.

Nufringen: 56-Jähriger randaliert in der Schillerstraße

Am Dienstag gegen 18:50 Uhr randalierte ein 56 Jahre alter Mann in der Schillerstraße in Nufringen. Der 56-Jährige schlug mit einer Krücke auf eine Hauseingangstür ein und beleidigte einen Bewohner. Der Mann wurde durch herbeieilende Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Mutmaßlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol und handelte unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation. Im weiteren Verlauf wurde der 56-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

