Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in ein Firmengebäude

Emsdetten (ots)

In ein Firmengebäude am Buchenweg ist in der Zeit zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag (27.08.2019), 05.30 Uhr, eingebrochen worden. Die Täter hatten scheinbar zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, zertrümmerten sie die Scheibe des Fensters, öffneten es dann und stiegen in die Büroräume ein. Hier betraten sie verschiedene Büros und durchsuchten mehrere Schränke. Verschlossene Schubladen wurden dabei zum Teil gewaltsam geöffnet. Was die Einbrecher daraus mitgenommen haben, steht noch nicht endgültig fest. Mitgenommen haben sie einen kleinen Geldbetrag aus der Kaffeekasse. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02572/9306-4415. Sie fragt: Wem sind an den Firmengebäuden am Buchenweg, zwischen B 481 und Hollefeldstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

