Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Gegenstände entsorgt

Rheine (ots)

Unbekannte Personen haben am Herzogstannenweg in Mesum verschiedene Gegenstände am Wegesrand entsorgt. Am Dienstagnachmittag (27.08.2019) wurden etwa 150 Meter südlich des Burgsteinfurter Dammes insgesamt drei PKW-Altreifen, ein Rattanblumenständer, ein Kunststoffblumenkasten, eine Pappverpackung und diverse Möbelbretter gefunden. Die Gegenstände waren auf dem Grünstreifen, rechtseitig der Fahrbahn, abgelegt worden. Wann und von wem dies geschehen ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

