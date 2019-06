Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen im Stadtgebiet (53-1206, 67-1206)

Speyer (ots)

12.06.2019, 15:40 - 22:45 Uhr

Auch am heutigen Tage wurden durch die Polizei Speyer in genanntem Zeitraum wieder mehrere Fahrradkontrollen in der Theodor- Heuss-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und der Bahnhofstraße sowie in der Innenstadt durchgeführt. Es kam auch hierbei wieder zu mehreren Beanstandungen. Von insgesamt 15 beanstandeten Fahrradfahrern, befuhren 9 Radfahrer den Radweg in falscher Richtung, 2 Radfahrer verfügten nicht über die erforderlichen lichttechnischen Einrichtungen, 3 Radfahrer konnten durch das Tragen von Kopfhörern ihr Umfeld akustisch nur noch eingeschränkt wahrnehmen und 2 Radfahrer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Die Polizei Speyer wird aufgrund der festgestellten Verstöße derartige Kontrollmaßnahmen auch in Zukunft fortführen.

