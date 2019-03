Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Varel - Unter Drogeneinfluss unterwegs - Beamte beschlagnahmen Betäubungsmittel im Pkw eines 34-jährigen Varelers

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Dienstagabend stoppte eine Polizeistreife gegen 23.30 Uhr den 34-jährigen Führer eines PKW, der in Varel auf dem Wolfstapper Weg unterwegs war. Da den Beamten bei der Überprüfung deutlicher Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren entgegenschlug, erfolgte eine intensivere Überprüfung, bei der schließlich eindeutige Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt wurden. Der Fahrzeugführer räumte schließlich auch ein, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Mit Einverständnis des 34-jährigen erfolgte die Durchsuchung des Pkw, in dem mitgeführte Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana, beschlagnahmt werden konnten. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

