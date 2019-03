Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in Varel

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Montagmorgen, den 25.03.2019, fuhr gegen 08.10 Uhr ein 56-Jähriger aus Neuenkirchen mit seinem LKW von der A 29 an der Anschlussstelle Varel-Bockhorn aus Richtung Oldenburg kommend ab. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung zur B437 warten. Eine nachfolgende 57-Jährige aus Varel mit ihrem PKW erkannte dies nicht rechtzeitig, fuhr auf den vor ihr stehenden LKW auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Kurze Zeit später befuhr gegen 11.00 Uhr ein 58-Jähriger Fahrzeugführer aus Rhauderfehn mit seinem PKW die Wiefelsteder Straße aus Richtung Bramloge kommend. In Höhe Mühlenteichstraße kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein Fahrzeug entgegen, welches offensichtlich an einem haltenden LKW vorbeigefahren war. Dadurch musste der 58-Jährige sein Fahrzeug stark abbremsen. Eine nachfolgende 28-Jährige aus Jade in ihrem PKW erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf das vor ihre abbremsende Fahrzeug auf. Dabei wurde der 58-Jährige leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell