Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher scheiterte an Kellertür

Hamm-Westen (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstag, 02.11, 19 Uhr auf Sonntag, 03.11, 11 Uhr durch einen Schuppen in der Viktoriastraße nahe der Wörthstraße in ein Wohhaus zu gelangen. Der Langfinger hebelte zunächst das Schloss zum Schuppen auf, scheiterte dann aber am Kellerzugang zum Haus. Der Ganove flüchtete vom Tatort, ohne Beute gemacht zu haben.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (AV)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell