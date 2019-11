Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Ahlener Straße hat die Polizei am Samstag (2. November) bei einem 41-jährigen Autofahrer aus Hamm eine Blutprobenentnahme veranlasst. Zudem steht der Unfallfahrer im Verdacht, keinen gültigen Führerschein zu besitzen. Gegen 19.18 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ahlener die Ahlener Straße in Richtung Heessener Straße. In Höhe der Hausnummer 107 musste er einem am Fahrbahnrand stehenden Mercedes ausweichen. Als sich beide Autos in gleicher Höhe befanden, fuhr der Daimler an und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand Sachschaden. Der alkoholisierte Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte an der Halteradresse angetroffen werden. Von hier aus wurde er zur Polizeiwache Mitte gebracht.(es)

