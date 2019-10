Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Kaffeemaschine schmilzt auf heißem Herd und löst Schwelbrand aus

Celle (ots)

Am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Schwelbrand im Kulturhaus der Klostergemeinde in der Mühlenstraße aus. Eine Zeugin hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude heraus wahrgenommen hatte. Nach den Löscharbeiten stellte die Polizei fest, dass in der dortigen Teeküche eine Kaffeemaschine auf einer angeschalteten Herdplatte gestanden hatte und verschmort war. Warum die Kaffeemaschine auf der Herdplatte stand bzw. wer die Kochplatte vergessen hatte auszuschalten, ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

