Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag, 12.00 Uhr und Freitag, 16.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße - Auf dem Rott - ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen.(be)

