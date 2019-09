Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen Hösel, 08.09.2019, 03:08 Uhr Bahnhofsvorplatz, Gewerbe Groß

Ratingen (ots)

Ratingen Hösel, die Feuerwehr Ratingen wurde um 03:08 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Leerstehenden Gebäude am Bahnhofsvorplatz alarmiert. Die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Ratingen entdeckten in einer zum Innenhof liegenden Lagerhalle eine Rauchentwicklung. Im Verlauf der weiteren Erkundungsmaßnahmen kam es zu einer Durchzündung des Dachbereiches im mittleren Bereich der Lagerhalle. Die Wasserversorgung breitete Probleme so das Löschwasser über weitere Wege und durch ein Sogenannten Pendelverkehr durch Tanklöschfahrzeuge sichergestellt wurden. Derzeit ist der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Hösel, Eggerscheid, Breitscheid, Lintorf und Tiefenbroich mit ca. 90 Mann im Einsatz. Weitere Berichte folgen. R. Schneiders

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Rolf Schneiders

Telefon: 02102-55037330

E-Mail: rolf.schneiders@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell