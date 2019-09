FW Ratingen: Erstmals Vollausbildung zum Notfallsanitäter bei der Feuerwehr Ratingen

Feuerwehr Ratingen

Frauenpower bei der Feuerwehr Ratingen! Drei neue Auszubildende konnten heute an der Rettungsdienstakademie in Bocholt mit ihrer Ausbildung zur Notfallsanitäterin starten. In diesem Fall bei der Feuerwehr Ratingen ein völlig neuer Weg, Personal zu bekommen. Bislang wurden Neueinstellungen nach abgeschlossener, für den Feuerwehrberuf geeigneter, Lehre zum Brandmeister ausgebildet. Im Anschluss erfolgte dann die Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Wegen akutem Personalbedarf entschied man sich jetzt erstmals die rettungsdienstliche Ausbildung vorzuziehen und damit auch Interessenten ohne Lehre die Möglichkeit zu geben zur Feuerwehr zu kommen. Im Anschluss an die Notfallsanitäterqualifikation kann die Ausbildung zur Feuerwehrfrau, bzw. zum Feuerwehrmann erfolgen.

Der Beruf des Notfallsanitäters, der Notfallsanitäterin ist die höchste, nichtärztliche Qualifikation in der Notfallrettung. Die Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt an einer Rettungsdienstschule. Sie umfasst auch Praktika in Krankenhäusern und auf Rettungswachen. Nach dem Ablegen der staatlichen Prüfung wird der Notfallsanitäter/in als verantwortlicher Fahrzeugführer/in auf dem Rettungswagen oder dem Notarztfahrzeug eingesetzt.

Begleitet werden Denise Ritznar, Lena Eifler und Selina Scholl von den Praxisanleitern Stefan Müller und Reinhard Hedke.

