Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Radunfall wegen Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Neuss-Stadionviertel (ots)

Am Donnerstag (17.10.) kam es auf der Rheydter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 55-Jähriger, gegen 7 Uhr, auf dem Radweg der Rheydter Straße in Richtung Hermannsplatz unterwegs. Nach seinen Angaben schnitt ihn ein weißes Auto beim Wechsel vom Radweg auf den Fahrradstreifen der Fahrbahn, in Höhe der Hausnummer 25. Der 55-Jährige kam dabei zu Fall. Die Person im PKW setzte ihren Weg fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat in Neuss sucht nun den Fahrer des weißen Autos und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

