Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannter beschädigt mehrere geparkte Autos - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Mittwochabend schlug ein Unbekannter im Stadtteil Käfertal an mehreren geparkten Autos die Scheiben ein. Zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr schlug der Täter, vermutlich mit einem Nothammer, an einem Mitsubishi, einem Skoda und einem Mercedes, die im Speckweg und in der Straße "Frohe Arbeit" in unmittelbarer Nähe zueinander am Fahrbahnrand abgestellt waren, jeweils eine Scheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell