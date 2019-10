Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitagnachmittag, gegen 16:53 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 1066 von Fornsbach in Richtung Murrhardt. Er kommt aus ungeklärter Ursache zu Sturz und schleuderte mit seiner Harley-Davidson gegen den Audi der ordnungsgemäß entgegenkommenden 38-jährigen Fahrerin. Der Motorradfahrer wird beim Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Rudersberg: Einbruch

In der Zeit von Donnerstag 22:00 Uhr bis Freitag 18:10 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Schafhaus in Oberndorf ein. Es wurde eine Scheibe eingeschlagen und durch diese konnte das Gebäude betreten werden. Der Aufenthaltsraum wurde komplett durchsucht. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Entwendet wurde nicht viel, da die Geldkassette leer war.

Plüderhausen: Unfall mit einem verletzten Radfahrer

Am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Audi-Lenker den Kiefernweg in Richtung Fliederweg. Nachdem er die dortige Kreuzung beinah passiert hatte, kam von rechts ein 64-jähriger bevorrechtigte Fahrradfahrer und fuhr gegen das rechte, hintere Fahrzeugeck des Audi und stürzte hierbei. Der Radfahrer prallte mit dem Kopf gegen das Fahrzeugheck und verletzte sich hierbei. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Lichtenwald: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitagnachmittag gegen 13:37 Uhr fuhr ein 78-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 1209 in Richtung Thomashardt. Kurz nach einer langgezogenen Linkskurve geriet er nach rechts aufs Bankett. Dort fuhr er neben der Fahrbahn weiter und touchierte anschließend einen Leitpfosten. Hierauf verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte nach rechts auf den Asphalt. Das Motorrad und der Fahrer schlitterten ca. 50 m über die Straße. Der Fahrer wurde schwer. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 4. 000 EUR.

Winnenden: Unfall

Am Freitagabend, gegen 23:21 Uhr, fuhren ein 27-jähriger VW-Lenker und ein 32-jähriger SEAT-Lenker hintereinander auf der Kreisstraße 1849 von Waiblingen-Bittenfeld kommend in Richtung der Einmündung der Landesstraße 1127. Beide Fahrzeuge überholten ein weiteres Fahrzeug, vermutlich kurz vor der Einmündung zur Landesstraße. Hierdurch übersehen beide Fahrer die Einmündung und fahren in Folge dessen geradeaus in den Acker. Hierbei werden zwei weitere auf der Landesstraße vorfahrtsberechtigte Fahrzeuglenker gefährdet. Die beiden überholenden Fahrzeuge kamen im gegenüberliegenden Acker zum Stehen. Sie wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, auch der Acker wurde durch den Unfall beschädigt. Das THW wurde zur Bergung der Fahrzeuge alarmiert.

Weitere Zeugen zum Unfall oder gefährdete Fahrzeuglenker werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 - 694-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

E-Mail: Sabrina.Klenk@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell