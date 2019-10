POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Audi-Lenker in der Martin-Luther-Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen VW von der Unfallstelle. Er konnte im Nachhinein ermittelt werden und muss nun mit einer Strafanzeige und einem Führerscheinentzug rechnen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Bühlertann: zwei Unfälle aufgrund Unachtsamkeit

Am Freitagnachmittag, gegen 17:42 Uhr, kam es auf der Landestraße 1060 zu einem Auffahrunfall. Eine 36-Jährige BMW-Lenkerin befuhr in Bühlertann die Landesstraße in Fahrtrichtung Fronrot. Verkehrsbedingt musste sie kurz nach dem Ortsausgang Bühlertann ihr Fahrzeug abbremsen. Die nachfolgende 31-jährige Mercedes-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig Anhalten und fuhr den BMW auf. Hinter dem Mercedes fuhr einen 28-jährige SEAT-Lenkerin, welche ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Mercedes auffuhr. Es wurde beim Unfall niemand verletzt. Der geschätzte Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beträgt 8.500 Euro.

Gaildorf : Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 00:10 Uhr, fuhr ein 55-jähriger VW-Lenker in Richtung ortsauswärts auf der Bahnhofstraße. Aufgrund seiner Alkoholeinwirkung kam er nach rechts, prallte gegen einen geparkten auf den Citroën und schob diesen auf den Gehweg. Im weiteren Fahrverlauf streifte er den davor abgestellten Audi. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer musste einen Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

