POL-LB: Böblingen: Einbrecher schlägt Balkontür ein; Renningen: Baumstämme gestohlen, Zeugen gesucht; Sindelfingen/BAB81: PKW in Leitplanke geprallt, Zeugen gesucht

Böblingen: Einbrecher schlägt Balkontür ein; Renningen: Baumstämme gestohlen, Zeugen gesucht; Sindelfingen/BAB81: PKW in Leitplanke geprallt, Zeugen gesucht

Ludwigsburg

Böblingen: Einbrecher schlägt Balkontür ein

Ein bislang unbekannter Täter erkletterte zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 6:30 Uhr, einen drei Meter hohen Balkon auf der Gebäuderückseite eines Hauses in der Kniebisstraße in Böblingen. Er versuchte dort vermutlich zunächst erfolglos eine Balkontür aufzuhebeln. Eine daneben befindliche Balkontür wurde mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und geöffnet. Ob der Einbrecher beim Durchsuchen der Räume Diebesgut erbeutet hat, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07031/13-00 bei der Kriminalpolizei Böblingen zu melden.

Renningen: Baumstämme gestohlen, Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 11:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter im Bereich Stöckenhofweg, Gewann Längenbühlhof, in Renningen etwa sieben bis acht Festmeter Buchen- und Eschenstämme mit Längen bis zu acht Meter gestohlen. Zur Tatbegehung muss ein großes Fahrzeug ähnlich einem Langholzlaster oder Sattelschlepper mit Greifer eingesetzt worden sein. Der Polizeiposten Renningen bittet Zeugen des Vorgangs sich unter Tel. 07159/8045-0 zu melden.

Sindelfingen/BAB81: PKW in Leitplanke geprallt, Zeugen gesucht

Ein 25-Jähriger fuhr zusammen mit seinem 50-jährigen Beifahrer am Freitag, gegen 6:50 Uhr, mit seinem Audi auf der BAB81 vom Autobahnkreuz Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Singen. Auf Höhe der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost war der Audi auf dem linken der beiden Fahrstreifen unterwegs, als ein bislang unbekannter weißer PKW vor dem Audi ebenfalls auf die linke Spur wechselte. Wegen des geringen Abstandes musste der 25-Jährige nach links ausweichen, stieß gegen die Leitplanke und anschließend gegen den Peugeot eines 54-Jährigen. Der Fahrer des weißen PKW fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 50-jährige Beifahrer im Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi und am Peugeot entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 5.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere Angaben zum weißen PKW machen können. Diese können sich unter Tel. 0711/6869-0 bei der Verkehrspolizeidirektion melden.

