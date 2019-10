Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Rollerfahrer leicht verletzt; Ludwigsburg: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Rollerfahrer leicht verletzt

Der 33-jährige Fahrer eines Sprinters hat am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr beim Linksabbiegen von der Poppenweilerstraße in die Weimarstraße einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen und stieß mit dem 30-Jährigen zusammen. Er stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Ludwigsburg: Exhibitionist aufgetreten

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr im Bereich der Wendeplatte der Reuteallee bei der Pädagogischen Hochschule aus seinem geparkten silbergrauen Kleinwagen heraus eine 17-jährige Passantin angesprochen und nach dem Weg zu einem Discounter gefragt. Dabei fiel der Jugendlichen auf, dass der Unbekannte seine Hose heruntergelassen hatte und onanierte. Als die 17-Jährige daraufhin zu ihrem Handy griff, fuhr er davon. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 25-jährigen Mann mit dunklem Teint und schwarzen, lockigen Haaren. Er trug einen grauen Pullover und einen Schal. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141/221500, entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

