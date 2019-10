POL-LB: Feuerwehreinsatz in Böblingen; Zeugen nach Unfall in Leonberg gesucht; Vorfahrtsmissachtung in Sindelfingen; Einbruch in Sindelfingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Vergessener Topf auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Angebranntes Essen sorgte dafür, dass am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Freiburger Allee in Böblingen ein Rauchmelder auslöste. Nachdem ein aufmerksamer Anwohner das akustische Signal und den Brandgeruch wahrgenommen hatte, alarmierte er umgehend die Feuerwehr. Acht Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Böblingen sind daraufhin mit zwei Fahrzeugen ausgerückt. Die Einsatzkräfte öffneten in dem Mehrfamilienhaus die betreffende Wohnung und nahmen einen Topf von der eingeschalteten Herdplatte. Während des Einsatzes kehrte die 60 Jahre alte Bewohnerin, die beim Verlassen der Wohnung den Topf mutmaßlich vergessen hatte, zurück. Nach Ausschalten des Herdes und Durchführung von Belüftungsmaßnahmen rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder ab. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Leonberg-Eltingen: Unfall auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

In der Römerstraße in Leonberg-Eltingen ereignete sich am Donnerstag gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Auf einem Supermarktparkplatz wollte eine 30-jährige Frau mit einem Porsche, in der ersten Parkreihe im Eingangsbereich, rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Als sich von links ein Fahrzeug genähert hatte, brach sie ihr Ausparkmanöver ab und blieb stehen. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker fuhr anschließend an dem stehenden Wagen mutmaßlich sehr knapp vorbei, sodass im Porsche die Sensoren der Einparkhilfen ertönten. Nach einem kurzen Blickkontakt setzten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fort. Kurz darauf stellte die Porsche-Lenkerin einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an dem Fahrzeugheck fest. Bei dem unbekannten Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln. Er hat dunkle kürzere Haare und saß vermutlich am Steuer einer silberglänzenden Limousine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr bog eine 24-jährige Mercedes-Lenkerin von der Waldenbucher Straße in die Böblinger Straße in Sindelfingen ein. Hierbei missachtete sie mutmaßlich ein Stoppschild und stieß mit einem Opel zusammen. Die vorfahrtsberechtigte 19-jährige Opel-Lenkerin, die die Böblinger Straße in Richtung Sindelfingen befuhr, erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am Donnerstagabend im Schafweideweg in Sindelfingen ein Fenster in einem Wohnhaus auf. Dadurch gelangte er ins Innere und durchsuchte die Räumlichkeiten. Hierbei fiel ihm Schmuck in derzeit unbekanntem Wert in die Hände. Gegen 19.20 Uhr kehrte die Bewohnerin des Hauses zurück. Möglicherweise hat der Einbrecher zu diesem Zeitpunkt das Haus samt Beute verlassen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0.

