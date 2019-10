Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Schulparkplatz; Korntal-Münchingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Schulparkplatz

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz der Erich-Bracher-Schule im Coloradoweg in Remseck-Pattonville einen dort geparkten Kia angefahren und sich trotz eines angerichteten Sachschadens von etwa 2.500 Euro aus dem Staub gemacht. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141/185353 entgegen.

Korntal-Münchingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/8399020, sucht Zeugen zu einem Einbruch am Mittwoch. Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Heimstraße in Korntal ein. Die Täter durchsuchten das Haus nach Beute und verließen es über ein Fenster und den angrenzenden Garten. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell